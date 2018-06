Homem é espancado até a morte

Um homem ainda não identificado foi espancado até a morte no Centro de Manaus, no final da manhã desta terça-feira, 19/06. De acordo com testemunhas, ele estava praticando roubos na frente do antigo prédio do Armazém Portela, na Manaus Moderna. Quando tentou fugir, a motocicleta falhou e ele teve que correr, mas não obteve sucesso.

“Ele veio correndo pela Rua dos Barés, entrou na Pedro Botelho atirando e a galera correu atrás dele até na Miranda Leão. Aí, mano, pegaram ele e mataram. Parecia arrastão, a galera vinha todos os lados para bater no cara”, disse uma lojista que pediu para não se identificar.

O corpo foi levado para o IML pouco depois.

FONTE MARIO ADOLFO