Homem armado com faca invade Fórum a procura do promotor em Sao Francisco do Guaporé

Um rapaz armado com uma faca invadiu nesta tarde de quarta- feira (26) o prédio do Fórum, no centro São Francisco do Guaporé.

Segundo informações, a invasão ocorreu por volta das 17h, o acusado invadiu uma das salas do órgão a procura do promotor de justiça inconformado por ter sido denunciado criminalmente no art. 157.

Leandro da Fonseca Cruz, conhecido por “Corim” descontrolado emocionalmente destruiu três computadores e uma impressora jogando-os ao chão. Logo após o ataque, o homem foi imobilizado e detido pelos seguranças até a polícia comparecer e prender Leandro.

Matéria: www.rotacomando.com.br