Herivaneo Seixas será diplomado nesta sexta-feira em Humaitá

O atual vice-prefeito do município Herivaneo Vieira de Olivera será diplomado prefeito de Humaitá para o quatriênio de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 pelo TRE do município.

A solenidade oficial acontecerá na manhã desta sexta-feira (09) no Auditório da UFAM ao lado do antigo DNIT onde serão diplomados também todos os candidatos a vereadores eleitos e os suprentes do legislativo.

HERIVANEO SEIXAS (PROS) disputou pela terceira vez uma eleição em nosso município sendo vitorioso em todas elas, iniciando sua tragetoria politica como o vereador mais votado de nossa história, depois de ter sido escolhido presidente da câmara do legislativo municipal Herivaneo Seixas se aliou ao então prefeito candidato a reeleição Dedei Lobo (PMDB) se tornando candidato a vice-prefeito sendo eleito ao lado de seu colega Dedei Lobo. Em sua terceira eleição, Herivaneo Seixas lançou seu nome ao cargo de executivo municipal tendo recebido mais de 10 mil votos se tornando eleito como o ‘novo prefeito’ de Humaitá nas eleições deste ano.

A Diplomacao Oficial é a garantia de posse do candidato eleito para o cargo a que disputou tornado-o apto de pleno direito a tomar posse no primeiro dia de 2017.

A solenidade será reservada haja visto o tamanho do local ser pequeno e sem condições para receber os eleitores de cada candidato diplomado.

NOSSA EQUIPE DE REDAÇÃO ESTARÁ NO LOCAL FAZENDO A COBERTURA DESTE MOMENTO HISTÓRICO DE NOSSA POLÍTICA MUNICIPAL.