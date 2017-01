Herivaneo Seixas reúne equipe de limpeza para iniciar trabalho de limpeza em Humaitá

O prefeito Herivaneo Seixas (Pros) iniciou a manhã desta segunda-feira (02) reunido com toda a equipe de limpeza pública para delinear a nova estratégia de limpeza das ruas. Herivaneo conversou com todos os trabalhadores desta pasta para informar-lhes sua metodologia de trabalho, o novo prefeito disse a todos que ao garantir o fardamento a cada um deles, já pensa em melhorar a base salarial da categoria que precisa ser melhor remunerada, Herivaneo disse ainda que, o aumento salarial não será de imediato, mas que já colocará sua assessoria para verificar a possibilidade de um aumento salarial para a categoria.

Herivaneo Seixas desde o primeiro dia de seu mandato já arregaçou as mangas para colocar a máquina administrativa trabalhando em prol do povo. Herivaneo vestiu a farda dos garis para demonstrar-lhes que ele embora seja o prefeito, é solidário e reconhecedor da importância do trabalho de todos.

O prefeito testou as roçadeiras dizendo que máquina nova trabalha mais rápido e melhor, o novo gestor relatou que ao investir em fardamento e equipamentos novos esta garantindo mais segurança no trabalho das equipes que continuarão sob o comendo do secretário de limpeza pública José Santiago. Herivaneo apresentou o jovem Deanderson Brasil como secretário de infraestrutura, o jovem é formado em engenharia civil e já assumiu a frente dos trabalhos.