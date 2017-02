Herivaneo Seixas representa Humaita na Audiencia Municipios Sustentaveis em Manaus

O Prefeito de Humaitá, Herivaneo Seixas (PROS), participou hoje (08) em Manaus do lançamento do Programa Municípios Sustentáveis, o evento que contou com a presença de diversos prefeitos, secretários de estado, governador José Melo e com a presença do Ministro de Estado de Meio Ambiente, Sarney Filho.

O prefeito Herivaneo discussou no evento representando os municípios do Sul do estado, na oportunidade nosso executivo municipal citou a cadeia produtiva do município, destacando a produção pesqueira em cativeiro, e o extrativismo mineral afirmando que Humaitá já caminha alinhado com o zoneamento ecológico respeitando o meio ambiente sem perder sua força produtiva mesmo evitando o desmatamento descontrolado, Herivaneo concluiu pedindo apoio e incentivo de crédito ao ministro do Meio ambiente para que nossos produtores familiar possam ter linha de crédito e incentivos para produzirem em larga escala melhorando o setor produtivo do município, concluiu.

O prefeito manteve contato também com o Secretário de Educacao Algemiro e com o Secretário de Meio Ambiente do estado Antônio Stroski, além do Secretário de Cultura do Estado Roberto Braga. A visita do prefeito em Manaus pode ser considerada produtiva, pois já encaminhou uma série de reivindicações com as três pastas acima citadas, dentre as quais Educação, Cultura e Meio Ambiente.

O governador José Melo destacou o município de Humaitá como um grande produtor de alimentos no futuro, que as bases para esta produção já estão se encaminhando o que vai assegurar Humaitá como um pólo produtor de alevino de tambaqui e purarucú.