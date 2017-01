HERIVANEO SEIXAS RECUPERA DUAS AMBULÂNCIAS PARA O HOSPITAL DE HUMAITÁ

O prefeito de Humaitá(PROS) ordenou a recuperação de duas ambulâncias do hospital geral do município. A recuperação foram realizadas em porto Velho, onde o prefeito foi pessoalmente verificar os serviços executados pela empresa responsável pela manutenção.

O prefeito agradeceu ao comando do 54°BIS que estava cedendo a ambulância do batalhão enquanto as do município eram recuperadas. Agora a unidade hospitalar terá a disposição 03 ambulâncias para o atendimento de emergência.