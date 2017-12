HERIVANEO SEIXAS PREPARA CIDADE PARA RECEPCIONAR GOVERNADOR AMAZONINO MENDES

O executivo municipal reuniu professores e funcionários públicos na manhã deste sábado (09) em seu gabinete no Palácio das Mangabeiras, para tratar assuntos referentes a visita do governador do estado na próxima terça-feira (12).

Essa será a primeira visita oficial do ‘novo’ governador do Amazonas, que já confirmou agenda direcionada ao município, Amazonino deverá anunciar a liberação da atividade de extração mineral no Rio Madeira. O governador visitará o plantio de soja da Fazenda Santa Rita que deverá colher 550 hectares de soja no mes de janeiro. Amazonino vai anunciar apoio a produção agrícola do municipio que ja tem projeção de plantio para 2018 de 3500 hectares.

Amazonino visitará ainda a escola de tempo integral que esta sendo finalizada no municipio e tem inauguração programada para o final de janeiro e inicio de fevereiro. Herivaneo Seixas pediu apoio dos professores e funcionários presentes para prepararem uma calorosa receptação ao governador e sua comitiva.