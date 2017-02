Herivaneo Seixas participa do Encontro Amazonense de Novos Gestores

Em Manaus participando do encontro dos prefeitos do Amazonas, Herivaneo Seixas (PROS) participou ativamente no Centro de Convenções VASCO VASQUES ao lado da Arena da Amazonia. Em pauta os investimentos a serem realizados nos municípios do interior pelo governo do estado e governo federal.

O prefeito conversou com o governador José Melo que confirmou o início das obras do Anel Viário, que terá uma extensão rodoviária de 14km até o setor industrial. A nova rodovia será reforçada para transito de cargas pesadas evitando assim a circulação de carretas e caminhões carregados na malha viária da cidade. O governador José Melo disse que até o mês de março deve ser iniciado os serviços com previsão de conclusão em até 120 dias.

Herivaneo Seixas esteve também na sede da Caixa Econômica Federal em Manaus para tratar assuntos referente aos conjuntos habitacionais já entregues e viabilizando novas unidades a serem construídas no município.

O prefeito também visitou a sede central da AFEAM onde foi recebido pelo diretor representante Alex Del Giglio, que confirmou a implantação do BANCO DO POVO em Humaita a ser inaugurado até o mês de junho. Alex Del Giglio disse ainda que em abril uma equipe da AFEAM estará em Humaitá realizando cadastramento dos primeiros contemplados.

Herivaneo Ainda em Manaus anunciou o pagamento de 50% do 13° salário dos servidores do quadro fixo da educação, está é a primeira vez que um prefeito antecipa metade do décimo aos funcionarios no mês de fevereiro, antes do carnaval.