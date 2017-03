Herivaneo Seixas inaugurou ‘nova’ escola na Barreira do Tambaqui, zona rural de Humaita

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) inaugurou uma nova escola rural na Comunidade da Barreira do Tambaqui, na manhã deste sábado. Toda em alvenaria e piso em cêramica, a nova escola garantirá conforto e melhor qualidade ao ensino local.

O prefeito esteve em companhia da secretária de educação Raimunda Darque de Souza, e vários vereadores com destaque ao vereador da comunidade João Aragão. A escola recebeu o nome em homenagem a saudosa professora Áurea Stela Mariúba Marques, que fazia parte do quadro de professoras do município.

A inauguração contou com a participação da comunidade local, que recebeu a comitiva com festa e alegria. A secretária Raimunda Darque pediu o cuidado e o zelo aos comunitários no sentido de cuidar da escola que agora pertence a todos.

O vice prefeito Rademacker Chaves disse que a escola foi um projeto aprovado em sua gestão quando ainda era presidente da câmara, e sancionada pelo ex-prefeito Dedei Lobo e concluída agora na gestão do prefeito Herivaneo. Rademacker disse também que a escola nova é uma demonstração de carinho e cuidado com nossos estudantes do interior.

O prefeito Herivaneo Seixas disse que, a nova escola era uma homenagem a professora Áurea que como educadora deu seu amor e carinho além do cuidado de mãe aos seus estudantes, o executivo municipal disse também que, ao inaugurar a nova escola em alvenaria na comunidade, encerra um ciclo de estudantes cola em madeira e inicia uma nova história na comunidade. Herivaneo acrescentou seu carinho ao povo do interior de onde também nasceu, e que Deus estava lhe dando a oportunidade de escrever uma nova etapa na educação local da comunidade. Herivaneo parabenizou toda a comunidade em especial a secretária de saúde e seu quadro funcional pelo zelo com que vem cuidando do patrimônio público de nossa educacao. O prefeito encerrou suas palavras agradecendo o apoio do governador José Melo que tem sido um parceiro de todas as horas e que isso tem sido fator positivo em sua gestão como prefeito. Após a inauguração foi servido almoço a som ao vivo no centro recreativo local.