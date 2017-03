Herivaneo Seixas empossa novos funcionarios concursados na saúde e educacao em Humaitá

O prefeito de Humairá Herivaneo Vieira de Oliveira (PROS) deu posse aos novos funcionários das pastas da saúde e educacao aprovados em concurso público realizado no ano de 2017.

A solenidade de posse aconteceu no auditório da Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora, no final da tarde desta sexta-feira (10), o evento teve participação massiça dos aprovados além de familiares em geral. Participaram ainda desta solenidade os secretários de saúde Cleomar Scandolara e a secretária de educação Maria Darque, além dos vereadores Antônio Carlos (Totinha), John Auler, Evanei Mendonça, João Aragão, Ivo Dias, e o vereador presidente Humberto Neves Garcia, (PAIZINHO) juntamente com o vice-prefeito Rademacker Chaves e o prefeito Herivaneo Seixos.

Após o discurso dos vereadores, do vice-prefeito, o prefeito Herivaneo disse que a posse dos novos funcionarios era uma conquista e um sonho de todos trabalhador, pois a aprovação em concursos e a segurança e a estabilidade profissional sonhada por qualquer funcionário público. Herivaneo parabenizou a todos, e deu posse a todos os aprovados, encerrando a solenidade desejando sucesso a todos.