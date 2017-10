HERIVANEO SEIXAS DESTACA SUCESSO DA XX EXPOHUMA 2017

Diante de 40 mil pessoas, o prefeito de Humaitá agradeceu a presença maciça do povo presente, agradeceu ainda ao ‘novo’ governador AMAZONINO MENDES e aos deputados federal Silas e Paudernei, além do secretario da Casa Civil SIDNEY LEITE que colaboraram com sua gestão para realização da XX EXPOHUMA 2017.

O prefeito destacou ainda todos os vereadores, e secretários pela colaboração no evento, e disse de forma empolgada que, esta mostrando a todos que esta procurando cumprir suas promessas de campanha realizando o maior show da historia de seu município, e finalizou dizendo que no ano que vem fará outra festa ainda melhor que a deste ano.

Em seguida, anunciou o inicio do show da dupla sertaneja BRUNO & BARRETO para o delírio da multidão presente. Que venha 2018