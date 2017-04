HERIVANEO SEIXAS COMEMOROU OS PRIMEIROS 100 DIAS DE SEU MANDATO, ANUNCIANDO ANIVERSÁRIO DE HUMAITA COM ATRAÇÃO NACIONAL, DA DUPLA ANTÔNY E GABRIEL

O Prefeito de Humaita Herivaneo Seixas (PROS) comemorou seus primeiros 100 dias como gestor do município, o executivo local enumerou vários trabalhos já realizados como reformas de escolas municipais, além de varias Inaugurações de escolas como: Barreira do Tambaqui, escola municipal rural Áurea Estela,

Creche Municipal Linda Lúcia.

Reformou O Jardim São Francisco; A creche municipal Lindalva Guerra, a escola do Distrito de Auxiliadora, a escola do lago de Uruapiara na comunidade do Cristo Rei e a escolinha de Três Casas.

As demais escolas da cidade todas receberam reparos.

Herivaneo Seixas disse ainda estar fazendo reparos nas escolas do interior como Canavial; Prainha, Descanso e Carará.

O Prefeito de Humaita disse também que executou limpeza nos bairros da cidade, revitalizou a iluminação pública e está realizando reparos na rede de iluminacao em diversos bairros da cidade. Herivaneo Seixas disse ainda que, seu município tem se mantido adimplente com as contas regularizadas e com todas as certidões disponíveis, para realizar convênios e receber obras federais. HerivaneoSeixas também disse que, em pouco menos de 90 dias conseguiu junto ao governo do estado, um pacote de obras de 32 milhões de reais, que garantirão a construção de uma estrada exclusiva para caminhões pesados com saída de um anel viário da BR 319 e 230 até os portos do Grupo Masutti e do Grupo Passarão.

Herivaneo ao encerrar suas palavras anunciou ainda que no aniversário da cidade teremos a atração nacional, representada pela dupla Antôny e Gabriel que se apresentará gratuitamente em nossa cidade no dia 15 de maio. Herivaneo finalizou agradecendo os vereadores que tem sido parceiros de sua gestão, e o apoio fundamental do governo do Amazonas que atraves do governador e professor José Melo tem conseguido trazer muitas obras importantes a nossa cidade.