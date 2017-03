Herivâneo Seixas assume presidência da Junta Militar

Humaitá (AM) – O prefeito do município de Humaitá, Herivâneo Seixas (PROS), assumiu na manhã desta quarta-feira (08) a presidência da Sexagésima Terceira Junta do Serviço Militar de Humaitá, vinculada à 31ª Circunscrição de Serviço Militar de Porto Velho (RO).

A solenidade de posse foi realizada no auditório da prefeitura de Humaitá e contou com a presença do Cel. Paulo Silas Gomes Moreira – chefe da 31ª Circunscrição de Serviço Militar; Rademacker Chaves – vice-prefeito de Humaitá; Humberto Neves Garcia – presidente da Câmara de Vereadores de Humaitá, dentre outras autoridades.

Herivâneo Seixas prestou juramento de acordo com a lei do serviço militar, prometendo cumprir e fazer cumprir os deveres relativos ao serviço miliar, afim de que o município contribua para o exercício da cidadania e o engrandecimento da pátria.

Texto e fotos (celular): Elias Pereira