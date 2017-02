Herivaneo Seixas anuncia quadra de esportes em Auxiliadora

Em visita oficial ao Distrito de Auxiliadora o prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) anunciou reformas na escola e no Posto de Saúde e a construção de uma quadra de esportes para a comunidade. Em companhia do vereador presidente Humberto Neves Garcia “PAIZINHO” (PROS) o prefeito visitou a escola e as ruas de Auxiliadora.

O vereador presidente disse que mesmo com 28 dias de mandato Herivaneo já demonstra vontade de trabalhar e ajudar os irmãos do interior, para o vereador “Paizinho” o tempo de mostrar trabalho já começou e isso o Herivaneo já está fazendo, finalizou.