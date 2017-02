Herivaneo Seixas anuncia Batalhão de Bombeiros em Humaitá

O prefeito de Humaitá Herivâneo Seixas (PROS) em visita a capital do estado, no encontro dos municípios que debateram projetos e planos para a preservação ambiental na região sul do estado, conseguiu através de cooperação entre diversas secretarias do governo do estado, a implantação do Corpo de Bombeiros no município de Humaitá, sendo confirmado no Diário Oficial do dia 10 de fevereiro de 2017.

O município humaitaense está localizado em posição estratégica, com acesso rodoviário a Lábrea, Apuí, Novo Aripuanã e com ligação hidroviária a Manicoré, Canutama e Tapauá. O município que já tem cerca de 53 mil habitantes, terá um Batalhão de Combate a Incêndios Florestais, auxiliado por um Pelotão de Bombeiros que auxiliará todo o trabalho do Batalhão na região. Herivaneo Seixas agradeceu ao governador José Melo (PROS) dizendo que a parceria que sempre existiu no governo do ex-prefeito Dedei Lobo, vai continuar também em sua gestão, pois pretende estar sempre junto com quem sempre ajudou nossa cidade, finalizou.

O Comandante Geral do corpo de bombeiros do Amazonas confirmou que instalará em Humaitá um Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFIMA), segundo portaria 029/DRH-1/CBMAM/2017 expedida em Diário Oficial com data do dia 10 de fevereiro de 2017.

Ao longo da exposição de motivos o comando esclarece que, considerando a premente necessidade de expansão da prevenção dos serviços de prevenção e combate a incêndios florestais que o Corpo de Bombeiros do Amazonas já realiza nos municípios do sul do estado, e considerando ainda, já existir um Termo de Cooperação de Contribuição Financeira Brasil/Alemanha, para executar Projetos de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas – PROFLORAM;

Considerando também que já foram assinados um Termo de Cooperação Técnica entre SEFAZ, SEMA, IPAAM, ADAF e CORPO DE BOMBEIROS DO AMAZONAS assinado por todos os gestores das pastas acima delineadas e pelo comando geral do Corpo de Bombeiros assim assumindo responsabilidades inerentes a preservação do Meio Ambiente no estado, resolveu criar o 1º PELOTÃO DESTACADO DE INCÊNDIO FLORESTAL E MEIO AMBIENTE que será subordinado ao Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente que terá sede fixa em Humaitá, no km 08 ao lado da SEFAZ.