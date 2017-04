GRAVE ACIDENTE NA BR 319, MOTOQUEIRO MORRE AO COLIDIR COM TAXI

No final da tarde deste domingo de Páscoa, um trágico acidente ocorreu na BR-319, mais precisamente no KM 17 sentido Humaitá-AM. A colisão envolvendo uma motocicleta modelo Honda XRE de placa de cor amarelo com placa de Porto Velho (NCW 9498) e um táxi resultou em morte. Segundo informações, o condutor do táxi seguia na rodovia sentido Humaitá quando o motociclista adentrou a rodovia causando a colisão.

Devido a grave colisão o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. O táxi parou no meio da vegetação. Policiais da PRF estiveram no local juntamente com a Perícia Técnica.

O corpo da vítima foi removido até o Instituto Médico Legal.

Fonte News Rondonia