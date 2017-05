Governo inicia obras no Igarapé 31 de Março para conter alagações

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), iniciou, nesta segunda-feira, 22 de maio, uma obra emergencial no Igarapé 31 de Março, localizado entre os bairros Crespo e Betânia, no trecho entre as ruas São Vicente e Santa Helena. O objetivo é atender uma área que sofre com o impacto de recorrentes alagações.

Em cerca de 700 metros de igarapé, serão realizados serviços de limpeza e desassoreamento de canal; recuperação de rip rap e limpeza do entorno. Os serviços deverão ser concluídos no prazo de 30 dias.

A dona de casa Maria Alice da Silva Marinho, 54 anos, afirmou que a obra vai melhorar muito a vida dos moradores da área, que sofrem com as constantes alagações, principalmente quando em período de chuvas intensas.

“Entrava e saía governador e esse problema nunca era resolvido porque eles não vinham aqui fazer essa obra. Nós agradecemos muito a iniciativa do atual governo e ficamos felizes que esse problema vai ser resolvido”, afirmou.

