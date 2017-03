Governo Federal declara situação de emergência em Manacapuru

O governo federal reconheceu a situação de emergência em mais dez municípios brasileiros, incluindo Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus. A situação de emergência foi causada pelo excesso de lama decorrente de fortes chuvas na região.

O reconhecimento federal vale por 180 dias e permite que a prefeitura possa encaminhar ao Ministério da Integração Nacional um plano de trabalho com as necessidades do município, como ações de apoio da defesa civil para socorro, assistência, reestabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas

danificadas.

Ajuda humanitária

O auxílio aos afetados pela cheia dos rios foi anunciado como uma prioridade no período de chuvas pelo governador do Amazonas, José Melo, que participa hoje (28), às 12h, de uma megaoperação para o envio de 500 toneladas de ajuda humanitária aos municípios afetados pela cheia dos rios no interior.

A ação desta terça-feira vai beneficiar os quatro municípios da calha do Juruá, sendo eles Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, que já se encontram em situação de emergência decretada por conta da enchente.

Integração

O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de R$ 523 mil para esses municípios para assegurar o transporte de mantimentos, galões de água, colchões, roupas de cama e kits de limpeza e higiene. Aproximadamente 23 mil pessoas serão atendidas. O ministro Helder Barbalho estará na oportunidade de envio da ajuda humanitária que sairá do Estaleiro Juruá, Estrada do Brito, km 01, à margem direita do rio Negro, Cacau Pirêra-Iranduba.

Lívia Nadjanara

EM TEMPO