Governo do Estado intensifica patrulhamento na capital e anuncia chegada de helicópteros e armamentos

A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciaram, nesta quinta-feira (29), o reforço no policiamento em Manaus com a entrega de motocicletas, chegada de novas viaturas e dois helicópteros, além de armamento para atuação das forças de segurança no interior do Estado. As medidas foram divulgadas durante a entrega de 60 motos reformadas no centro da capital.

A ação faz parte da política de Segurança Pública do Governo para coibir a incidência de crimes. De acordo com o comandante da PM, David Brandão, haverá reforço do policiamento na Zona Leste e no Centro de Manaus. Parte das motos também foi enviada para o festival de Parintins. “Estamos entregando essas motos que foram totalmente revitalizadas. Para operação Parintins, enviamos 20 motos que estão ajudando no patrulhamento ostensivo e a partir desta quinta-feira, as outras 40 motocicletas que estão aqui irão reforçar o policiamento na área central e na zona leste principalmente nesse primeiro momento”, disse.

Além das motos, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, adiantou que helicópteros, viaturas e armamentos deverão ser entregues na semana que vem. “A moto é uma ferramenta ágil para o combate à criminalidade. Além disso, vamos entregar na semana que vem dois helicópteros. Também estamos finalizando o empréstimo de fuzis do exército para que possamos aparelhar os pelotões especiais que atuam na área rural e nos rios. Vamos entregar mais de 50 viaturas”, ressalta.

Operações e prisões

O reforço nas ações, dos órgãos de segurança em Manaus e no interior, garante prisões e apreensões. Em junho, a operação Cidade Segura da Polícia Civil prendeu 93 pessoas que estavam em situação irregular com a justiça. Dentre os crimes: tráfico de drogas, roubo, estupro, homicídio e estelionato. Para essa operação, a corporação contou com efetivo de 175 policiais militares em 68 viaturas.

Para as ações de segurança durante o Festival Folclórico de Parintins, que começa nesta sexta-feira (30), com um efetivo de mais de mil homens. Somente dos órgãos de Segurança, são 700 servidores, que atuarão no policiamento ostensivo, fiscalização em locais de grande concentração de pessoas, como porto, aeroporto, adjacências do Bumbódromo, Avenida Amazonas e a orla do município. Os servidores farão o monitoramento por meio de câmeras e drones e serão distribuídos em pontos que facilitem a pronta-resposta a ocorrências.