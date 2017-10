Governo do Amazonas vai dobrar número de delegacias de plantão e prepara plano para revitalizar estruturas, anuncia Bosco Saraiva

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) vai ampliar para 14 o número de delegacias funcionando em regime de plantão, dobrando a quantidade de unidades abertas para atendimento da população em Manaus 24 horas por dia. A medida foi anunciada pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, e faz parte de um pacote de melhorias para o setor traçadas pelo governador Amazonino Mendes.

Na manhã deste sábado, 7 de outubro, Bosco Saraiva se reuniu com a cúpula da Polícia Civil, na Delegacia Geral, zona centro-sul de Manaus, para começar a definir a implantação das melhorias para a área. Na ocasião, o vice-governador tratou com o delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, sobre programação para realizar um concurso público para a instituição e a implantação de um plano de revitalização dos Distritos Integrados de Polícia (DIP’S).

De acordo com Bosco Saraiva, já a partir da próxima semana, as novas delegacias de plantão entram em funcionamento. “A reunião foi para ultimar a determinação do governador Amazonino Mendes dada na reunião ampliada da segurança pública com relação ao concurso público da Polícia Civil e a imediata retomada dos delegados nas delegacias. Cerca de 90 delegados assumirão, já a partir de segunda-feira, e passaremos a ter 14 plantões na cidade de Manaus, além da reestruturação física das delegacias”, disse o vice-governador e secretário de Segurança.

FOTOS – DIVULGAÇÃO / SECOM