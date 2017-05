Governo do Amazonas vai antecipar parte do 13° dos servidores em junho

O estado, e deverá injetar R$ 95 milhões na economia, no proximo mes de junho.

O pagamento de 30% do décimo terceiro salário dos servidores públicos estaduais.

O repasse esta programado para o final de junho.

O crédito será pago em folha especial junto com o pagamento dos servidores do Estado que gira em torno de R$ 445 milhões.



De acordo com o governador David Almeida, o pagamento representa um estímulo para a economia do Estado e vai movimentar setores importantes do comércio. “É uma forma de fazer a economia girar também. O pagamento do décimo favorece a economia e aquece principalmente o comércio, setor que mais se beneficia com a entrada desses recursos”, observa.

Ainda segundo o governador, a antecipação do 13º acena para um momento de recuperação da economia e do equilíbrio do Estado, que enfrentou dois anos seguidos de crise. “O Estado é o maior empregador hoje e qualquer movimento, com certeza, mexe com a roda da economia. Por isso, estamos antecipando o 13º”.

O secretário da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), Francisco Arnóbio Bezerra, afirma que o dinheiro para o pagamento de 30% do décimo terceiro dos servidores já está em caixa. Segundo Arnóbio, aproximadamente 100 mil servidores do Estado, entre ativos e inativos, devem receber a antecipação de parte do 13º Salário.

Tradicionalmente, o 13º é utilizado para o pagamento de dívidas e regularização de crédito no comércio. Os segmentos de vestuário e calçados, alimentos e da construção civil são os que mais ganham com essa injeção de recursos, segundo os economistas.

Calendário de pagamentos

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para os servidores do Estado será feita em folha especial e seguirá o calendário de divisão dos grupos. Será pago no final de junho, 28, o grupo 1, 2 e 3 (aposentados, pensionistas, polícias e educação) e no dia 29, os demais servidores dos grupos 4, 5 e 6, no dia 29. Com o sistema informatizado a pasta tem até o dia 18 de junho para lançar a folha especial de pagamento.

Ainda segundo a Sead, as deduções relativas ao Imposto de Renda e Amazonprev só ocorrerão no pagamento da última parcela do décimo, ou seja, dos 70% em dezembro.

