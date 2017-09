Governo do Amazonas oferece serviços via celular

Em três dias o aplicativo Amazonas na Palma da Mão, do Governo do Estado, alcançou 1.220 downloads. Segundo a empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), idealizadora do aplicativo, os serviços voltados para a educação são os mais acessados até o momento: consulta de dados dos alunos cadastrados e consulta de boletim do aluno estão em primeiro lugar, seguido de consulta de dados da habilitação, da situação do veículo e de multas.

O Aplicativo foi lançado no último dia 12 de setembro para oferecer acesso on line aos serviços disponibilizados aos usuários pelo Governo do Estado. O aplicativo pode ser baixado em smartphones e tablets. Nesta primeira fase do projeto, estão disponíveis os serviços da área de trânsito e educação, além de notícias com foco na prestação de serviços. Consultas ao boletim escolar, histórico escolar e quadro de horário; e os serviços de trânsito: consulta de infrações de veículos, consulta da situação do veículo e consulta da pontuação da CNH são os serviços disponíveis.

Também já está disponível uma área destinada exclusivamente às notícias sobre a administração pública estadual e campanhas institucionais, como por exemplo, campanha de vacinação.

“Nós estamos colocando à disposição da população, através desse aplicativo, a tecnologia aliada com a administração pública. Os pais vão saber da frequência dos seus filhos, as notas, o desempenho dos seus filhos. Aquele cidadão que precisa saber informações da sua carteira de habilitação, o seu carro com o IPVA e, posteriormente, nós vamos passar todos os serviços do Estado para este aplicativo, como os serviços do Ipaam, produção rural, nós temos também a Defesa Civil, a Amazonprev e a própria saúde”, explicou o governador David Almeida, por ocasião do lançamento.

Para ter acesso, o cidadão deve baixar o “App” direto da loja de aplicativos do seu celular. Nesta primeira semana, o aplicativo está disponível para usuários do Google Play (androide) e, posteriormente, em até uma semana, segundo o diretor-presidente da Prodam, Márcio Lira, para usuários do App Store (IOS).

Novos serviços – Nos próximos três meses, será disponibilizado no aplicativoAmazonas na Palma da Mão o Diário Digital Eletrônico, solução que permite aos professores fazer o registro da frequência e o lançamento de notas dos alunos. “Assim que o Diário Digital for disponibilizado, o aplicativo vai enviar notificações informando aos pais e responsáveis se o aluno está em sala de aula”, disse o presidente da Prodam.

Também estarão disponíveis ainda este ano o agendamento de serviços da área de trânsito (como a emissão da carteira de motorista) e os resultados dos exames de direção. Para 2018 estão previstos a emissão do boletim de ocorrência e o pagamento de taxas e multas do Detran, entre outros serviços.

Busca Preço – Recentemente, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), lançou o Busca Preço Amazonas, aplicativo que ajuda o consumidor a pesquisar e economizar na hora de comprar.

A ferramenta, disponível pelo link buscapreco.sefaz.am.gov. br/home, oferece serviço gratuito de pesquisa dos preços praticados no comércio do Estado do Amazonas. Ao digitar o nome do produto ou alguma palavra-chave relacionada, o Busca Preço Amazonas realiza a pesquisa nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) armazenadas na Sefaz/AM. O sistema exibe a listagem dos produtos encontrados a partir do menor para o maior preço dando ao consumidor a escolha de adquirir o produto de valor mais em conta.

FOTOS: BRUNO ZANARDO