Governo do Amazonas entregará 230 viaturas e dois helicópteros para reforçar a segurança

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), irá entregar 230 viaturas, entre veículos e motocicletas, além de dois helicópteros, para reforçar o policiamento ostensivo tanto na capital quanto no interior.

No total, 130 veículos e 100 motos estão passando por manutenção e deverão retornar às ruas dentro das próximas semanas para atender a população. Os serviços estão sendo realizados dando continuidade ao que já estava programado na gestão anterior.

“Em 15 dias, iremos entregar um helicóptero, 50 motos e 60 veículos. Nos próximos 15 dias faremos mais entregas e, assim por diante, dando melhores condições de trabalho a todo o Sistema de Segurança do Estado, para que a polícia esteja presente nas ruas, proporcionando ao cidadão a garantia da ordem e da segurança”, afirmou o governador David Almeida, que fez uma inspeção nos locais onde estão sendo realizados os trabalhos de manutenção das viaturas.

O comandante-geral da Polícia Militar, David Brandão, informou que as motocicletas irão reforçar o policiamento ostensivo das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) nos bairros de Manaus.

FOTOS: VALDO LEÃO/SECOM