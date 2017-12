Governo do Amazonas convoca aprovados em concurso de 2009 da Polícia Civil do Estado para matrícula no Curso de Formação

O Governo do Amazonas, por meio da Polícia Civil e Comissão Permanente de Concursos (Copec/Cetam), convoca os candidatos aos cargos de escrivão e investigador de polícia, aprovados no concurso público de 2009, para matrícula no Curso de Formação. As inscrições serão realizadas no período de 2 a 8 de janeiro de 2018.

A decisão contempla 244 candidatos e a convocação ocorreu por meio de decisão judicial, após candidatos considerados não habilitados na prova de digitação, ingressarem com ação civil pública.

“Com esses novos servidores poderemos fazer frente a uma série de ações que estamos adotando para fortalecimento da segurança pública e do trabalho das nossas delegacias. É uma decisão também do governador Amazonino Mendes de recompor os quadros das nossas polícias”, destacou o governador em exercício e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva.

Matrícula – A lista completa dos aprovados foi publicada no último dia 7 de dezembro, no Diário Oficial do Estado (DOE). Os classificados para o cargo de escrivão devem comparecer nos dias 2 e 3 de janeiro de 2018, das 8h às 12 e das 14h às 17h, no Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp), antiga Academia de Polícia, na avenida Noel Nutels, nº 300, segunda etapa do bairro Cidade Nova, zona norte, para efetuarem a matrícula, munidos de documentação prevista no edital.

Já os aprovados para o cargo de investigador de polícia serão aguardados no local nos dias 4, 5 e 8 de janeiro.