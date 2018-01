Governo do Amazonas anuncia investimentos e entrega equipamentos agrícolas em Humaitá

Por determinação do governador Amazonino Mendes, a comitiva de secretários do Executivo desembarcou na cidade de Humaitá (a 675 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (19/01), para destacar investimentos nas áreas de infraestrutura e no setor primário no município. Entre as medidas anunciadas, estão a distribuição de equipamentos agrícolas para Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do Alto Crato (Apofac); apoio aos produtores de grãos e a construção do Anel Viário para facilitar o tráfego de veículos pesados no transporte de soja e outros produtos.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, Oswaldo Said, o governador determinou investimentos da ordem de R$ 32 milhões na construção do Anel Viário e do asfaltamento de ramais e vicinais de Humaitá.

“O governador é preocupado com o homem do campo. Nós temos em Humaitá a soja, e ele (governador) está preocupado com o escoamento dessa soja. Então, incumbiu a secretaria de vir aqui para executar o cinturão viário da soja. Isso demanda de um estudo mais aprofundado, porque cada carreta carrega 40, 50 toneladas. Essas carretas não podem entrar na cidade porque vai estourar toda a cidade”, informou o secretário Oswaldo Said, destacando que os produtores rurais também serão beneficiados nas comunidades. “Além disso, o governador determinou que para toda a área de agropecuária, teremos a incumbência de ir aonde o agricultor se encontra para ter a facilidade no escoamento dessa produção. Se não tiver uma qualidade dos ramais, do sistema viário, toda a produção é perdida”, finalizou.

Equipamentos – A presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Mônica Mendes, entregou produtos agrícolas para a Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros do Alto Crato (Apofac), beneficiando 47 produtores rurais do município. Os equipamentos serão úteis para amenizar as dificuldades logísticas dos produtores. A Apofac atua na comunidade do Alto Crato, uma das áreas de maior produção agrícola do município de Humaitá. Entre as culturas agrícolas com maior produção na Apofac, estão a de banana com 150 toneladas, ao ano, e a de macaxeira que chega a 50 toneladas, ao ano. A média de faturamento da associação é de R$ 4,7 milhões.



A presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, ressaltou que vai intensificar as entregas de equipamentos e transportes que estão aptos para as associações beneficiadas pelos editais. “Estamos intensificando as ações voltadas à produção rural para melhorar a produtividade. A mecanização da mão de obra é importante para melhorar a produção e a qualidade de vida dos produtores. Temos entregas programadas para outros municípios que tiveram projetos aprovados nos editais anteriores e vamos cumprir essa missão porque queremos ver o interior com atenção e melhores condições pra sua população, comentou a presidente.

Os materiais entregues foram um trator agrícola de médio porte, 1 carreta basculante com capacidade de 2 toneladas, 1 calcareadeira, 1 plaina traseira reversível e 1 grade aradora. Os equipamentos fazem parte do Termo de Fomento firmado entre a Apofac e o FPS, com investimento de R$ 99,9 mil.

Fotos: Clóvis Miranda