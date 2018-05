GOVERNO DO AMAZONAS ANUNCIA CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA

O Governo do Estado prepara a realização de concursos públicos na área de Segurança Pública que irão distribuir, no total, 1421 vagas no funcionalismo público estadual. A distribuição das vagas foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (15).

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

424 para a Polícia Civil;

108 para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;

228 para o Corpo de Bombeiros;

661 para a Polícia Militar.

O quadro de vagas foi publicado como anexo único ao decreto 38.923/2018, datado de 27 de abril deste ano que instituiu uma comissão para planejar o certame. A maior quantidade de vagas é para aluno soldado da Polícia Militar, com 601 vagas. Veja os cargos que serão oferecidos em cada um dos órgãos públicos:

POLÍCIA CIVIL:

Delegado – 62 vagas

Investigador – 200 vagas

Escrivão – 98 vagas

Perito Criminal – 27 vagas

Perito Legista – 8 vagas

