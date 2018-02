Governo do AM vai avaliar atrativos turísticos do município de Apuí em visita técnica

Manaus (AM)

Município de Apuí é rico em belezas naturais e conta com um grande número de cachoeiras. Outro destaque da cidade é a forte cultura agropecuária

O Governo do Amazonas anunciou que vai avaliar os atrativos turísticos do município de Apuí (a 408 quilômetros da capital). Nesta quarta-feira (8), o presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Orsine Junior, recebeu o prefeito, Antonio Roque Longo (DEM), para acertar os detalhes da visita técnica da equipe do Órgão Estadual de Turismo para conhecer as potencialidades do lugar.

Após o Carnaval, a equipe irá ao município para realizar um diagnóstico da estrutura, atrativos e serviços turísticos, além de avaliar a situação do aeródromo da cidade.

De acordo com o presidente da Amazonastur, a ação atende as determinações do governador Amazonino Mendes de interiorização do turismo.

“O Governo do Estado está empenhado em desenvolver o turismo no interior, por isso vamos realizar essa ação inédita em Apuí, que é um lugar com grande potencial a ser explorado de forma sustentável e ambientalmente correta”, disse Orsine.

Atrativos

Para o prefeito Antônio Roque, esse primeiro contato com o governo foi extremamente positivo para o turismo no município.

“Fiquei muito satisfeito com essa conversa, principalmente sobre a questão de melhoria no aeroporto. Esse interesse do Governo do Amazonas de desenvolver essa questão do turismo em Apuí vai ser muito importante para nós”, declarou.

Apuí é rico em belezas naturais e conta com um grande número de cachoeiras. Outro destaque é a forte cultura agropecuária que dá origem a uma das mais importantes exposições sobre o tema no interior do Amazonas.

Fonte: acritica.com