Governo do AM articula recursos para saúde e infraestrutura do interior

Para garantir investimentos para a saúde pública e a infraestrutura do interior, o governador David Almeida anunciou que nos próximos dias deve ir a Brasília (DF) para articular junto ao Banco do Brasil, recursos da ordem de R$ 300 milhões.

“Esse recurso será dividido e investido na saúde, que é uma prioridade do nosso governo. Mas, também, vamos investir no sistema viário dos municípios do interior do Amazonas, que hoje enfrentam uma situação difícil”, disse o governador.

David Almeida concede entrevista a uma emissora de rádio/Foto: Joel Arthus David Almeida concede entrevista a uma emissora de rádio/Foto: Joel Arthus

De acordo com ele, a articulação com o Governo Federal e políticos amazonenses, em Brasília, será essencial para garantir os investimentos para o Estado. “Vamos trabalhar em conjunto, em prol do povo do Amazonas, sem levantar bandeira partidária. Para isso eu vou buscar a nossa bancada em Brasília”, garantiu o governador David Almeida.

As tratativas para que o Banco do Brasil libere os recursos já começaram com uma série de reuniões entre os representantes da instituição financeira e gestores do Estado, incluindo o próprio governador.

fonte: correiodaamazonia.com