Governo consegue manter veto contra servidores da Saúde e da UEA

Articulados pelo governador do Estado, Amazonino Mendes, a bancada governista da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) votou contra os professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e os servidores da saúde do Estado. Com voto mínimo de 10 contra 12, nesta quarta-feira (20), eles conseguiram manter o veto do governo às melhorias salariais das duas categorias.

A votação contou com a presença de 22 dos 24 deputados estaduais. Para derrubar o veto, de acordo com o regimento interno do Poder, seria necessário o mínimo de 13 contra a posição do governo. Os 12 deputados que votaram pela derrubada dos vetos, a favor das duas categorias, foram: David Almeida, Abdala Braxe, Cabo Maciel, Alessandra Campelo, Francisco Souza, José Ricardo, Josué Neto, Luiz Castro, Platiny Soares, Sabá Reis, Serafim Corrêa e Sidney Leite.

O presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSB), fez um apelo a todos os deputados da bancada governista para que votassem a favor das duas categorias, mas, eles seguiram as ordens do governo, apesar dos dados da arrecadação do Estado, apresentados pelo deputado Serafim Corrêa (PSB), cujos números atuais já superam a estimativa em mais de R$ 1 bilhão e devem chegar a R$ 2,5 bilhões até dezembro.

“Somos representantes do povo. Devemos votar a favor de melhorias para os servidores de todas as categorias. Se não tivesse recursos ou dotação orçamentária, o governo não estaria alugando jatinhos e nem contratando mais de 200 pessoas via AADES”, disse David.

