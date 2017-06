Governador visita obras em dois municípios, MANICORÉ E NOVA OLINDA

O Governo do Amazonas disponibilizou R$ 231 milhões de reais para obras de infraestrutura em 16 municípios. Nesta terça-feira, 27, o governador David Almeida visita Manicoré e Nova Olinda do Norte, cidades que receberam obras destinadas à melhoria do sistema viário.

“Estamos trabalhando para conseguir investimentos que contemplem os 62 municípios. Nesta primeira etapa vamos beneficiar 16 municípios com obras de infraestrutura do sistema viário que contemplem a pavimentação, drenagem profunda e superficial, calçamento com meio-fio, sarjeta e terraplanagem. Medidas que beneficiam produtores rurais e que vão melhorar o escoamento da produção”, destacou David Almeida.

Em Manicoré, na calha do rio Madeira, a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) concluiu a construção da Estrada do Atininga, que liga a sede do município ao Lago do Atininga, e irá beneficiar pelo menos 140 famílias nas comunidades de São José, Terra Preta e Santa Terezinha, dentre outras, cujas principais atividades econômicas, além da cultura de subsistência, são a mandioca e a extração da castanha do Brasil, do látex e do óleo de Copaíba.

O Governo do Amazonas também está investindo R$ 27.864.663,85 na revitalização das ruas da sede de Nova Olinda. A Estrada do Fontinelli recebeu serviços de terraplanagem, drenagem e asfaltamento, em um investimento de cerca de R$ 16,7 milhões. Nova Olinda do Norte também será contemplada com uma nova estrada. Todos os serviços previstos no contrato, como terraplanagem, drenagem superficial, e aplicação do revestimento asfáltico já estão concluídos, faltando apenas executar os serviços de sinalização da estrada, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Américo Gorayeb.

De acordo com o governador David Almeida, o Estado tem dado celeridade às obras de infraestrutura com um cronograma que contempla a pavimentação de estradas e ramais, asfaltamento de sistemas viários e construção de pontes e estradas. Pelo menos 16 municípios do Amazonas serão contemplados com obras de infraestrutura urbana, com investimentos de R$ 231 milhões.