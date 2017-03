Governador professor José Melo se reúne com presidente Michel Temer para tratar sobre ZFM e a BR 319

O Governador José Melo terá uma Audiência Pública com o Presidente da República, Michel Temer, nessa quinta-feira (9), em Brasília (DF), para tratar das questões burocráticas dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) da Zona Franca de Manaus (ZFM), da expansão de projetos habitacionais no Estado e do desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus (PIM). O encontro com a Presidência da República faz parte da agenda de compromissos do Governador na capital federal, que iniciou nesta quarta-feira (8), com reuniões com a bancada parlamentar amazonense e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab.

A atração de novos investidores e a geração de emprego para o PIM estão entre as prioridades durante o encontro com Presidente Temer. O PIM registrou faturamento de R$ 74,4 bilhões em 2016, o que equivale a uma diminuição de 6,14% em relação ao valor obtido em 2015 (R$ 79,3 bilhões). Em dólar, os US$ 21.85 bilhões alcançados em 2016 representaram uma queda de 9,28% na comparação com o ano anterior (US$ 24.08 bilhões).

“O nosso Governo vem lutando para trazer mudanças e desenvolvimento da nossa economia e para isso vim a Brasília reunir com o Presidente Michel Temer no intuito de apresentar as necessidades dos segmentos da nossa Zona Franca, porque queremos ver o retorno dos empregos e a entrada de novas empresas para que possam incrementar mais crescimento em nossa economia”.

José Melo deve tratar sobre a construção de 4 mil unidades habitacionais para suprir a demanda o setor habitacional no Amazonas. “Conto com o apoio, nesses dias, da nossa bancada, formada pelo Senador Omar Aziz, os deputados federais Pauderney Avelino, Silas Câmara e Conceição Sampaio, que estão acompanhando todas essas discussões em torno de melhorias para nossa população”, afirmou o Governador José Melo.

PPBs – No ano de comemoração dos 50 anos da Suframa e do Modelo ZFM, a expectativa é de retomada do crescimento da economia que favoreça a continuidade e a geração de empregos. Durante a 278ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS), realizado no último dia 15 de fevereiro, o Governador José Melo destacou a importância da parceria com o Governo Federal para o fortalecimento do Modelo Zona Franca, com a desburocratização de PPBs relevantes para o crescimento industrial do Amazonas.

“Esse é um dos assuntos que abordaremos com bastante ênfase com a presidência da república. Temos diversos segmentos promissores travados, como o da luminária Led, da cafeteira eletrônica, do painel fotovoltaico e o de óculos de sol. Temos mercado com demanda altíssima desses produtos e não temos a presença de empresas em nossa Zona Franca. Portanto, é fundamental que haja um olhar mais cuidadoso para essa necessidade econômica”, explicou o governador.

BR-319 – O Governador José Melo também deve incluir a questão da BR 319 como alternativa de escoamento para a produção e desenvolvimento da Nova Matriz Econômica Ambiental e acabar com o isolamento da região com o restante do País. No início deste ano, Melo já havia apresentado um projeto de solução para sanar os problemas ambientais e de estruturas enfrentados pela BR-319, ao ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, durante sua visita ao Amazonas.

FOTOS – JOEL ARTHUS / SECOM