Governador participa da cerimônia de troca de comando no Corpo de Bombeiros

O governador David Almeida participou, na noite desta terça-feira, dia 2 de agosto, da solenidade de troca de comando no Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM). Assume o coronel Carlos Alberto Freitas Tupinambá em substituição ao coronel Fernando Pires Júnior, que permanece como Secretário Executivo da Defesa Civil do Amazonas.

A troca de comandantes aconteceu, na sede do CBMAM, em Petrópolis, e é vista, tanto pelos bombeiros, quanto pela Defesa Civil, como uma forma de valorização e fortalecimento das duas instituições, uma vez que Fernando Pires acumulava provisoriamente as duas funções.

“A última vez que estive aqui fiz a promoção de mais de 400 bombeiros, um momento de muita alegria. O coronel Tupinambá ascende ao posto máximo da corporação com legitimidade pelos serviços prestados e currículo louvável. Nossos agradecimentos ao coronel Fernando Júnior, que estava acumulando duas funções, a de comandante do Corpo de Bombeiros e de Secretário da Defesa Civil”, enfatizou David Almeida.

O novo comandante do CBMAM, afirma que vai centrar esforços no Planejamento Estratégico definido pela corporação desde 2015 com vigência até 2025. “Já aprovamos o Fundo do Corpo de Bombeiros e agora vamos valorizar os serviços de atividades técnicas para prevenção de qualquer tipo de problema, seja sinistro ou calamidade natural, entre outros”, destacou

O coronel Tupinambá chega ao cargo aos 45 anos de idade, dos quais 24 na carreira militar. É graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Gestão Ambiental e Segurança no Trabalho, pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Entre cursos estão: Gestão Estratégica, Piloto Comercial de Helicóptero, Instrutor de voo e ainda de Combate a Incêndio Floresta na Amazônia.

O militar também foi Comandante do Comando de Bombeiros da Capital (CBC), Comandante do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), Subcomandante do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), Comandante da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar em Manacapuru e ainda, atuou na função Piloto-Comandante e Instrutor de voo, no Grupamento e Radiopatrulhamento Aéreo da Policia Militar do Amazonas (PMAM), sendo reconhecido como o Primeiro Comandante de Helicóptero da Segurança Pública e Defesa Civil do Estado.

Corporação – O oficial assume o CBMAM com um efetivo de 700 bombeiros militares. Na estrutura conta com 84 viaturas operacionais, 27 viaturas administrativas, 29 motocicletas e 10 embarcações. As equipes estão distribuídas em 11 postos em Manaus e em 07 municípios do interior (Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tefé, Tabatinga e Rio Preto da Eva).

O coronel Fernando Pires Júnior deixa o cargo após quase 5 meses à frente da instituição. A mudança de comando da corporação foi publicada no diário oficial do último dia 26 de julho, com o propósito de fortalecimento institucional tanto do CBMAM, quanto da Defesa Civil do Amazonas.

FOTOS: Bruno Zanardo