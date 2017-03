Governador Melo garante ao prefeito Herivaneo, pacote de obras no valor de R$ 32 Milhões em Humaitá

O governador José Melo (Pros) em reunião com o prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) anunciou na manhã desta segunda-feira (27) um pacote de obras na ordem de R$ 32 milhões de reais, destinados para a construção e conclusão do anel viário que ligará o a BR 319 ao setor industrial do município, para o transporte de cargas pesadas a serem enviadas pelas unidades portuárias, em funcionamento no município com destaque especial para o Grupo Masutti e a J. F. Oliveira Navegações Ltda. (GRUPO PASSARÃO). Os recursos, oriundos do Banco Mundial, do Governo Federal e do próprio Estado serão disponibilizados, segundo Melo, também para a conclusão do Centro de Ensino Integral (CETI), a abertura de uma nova rua com 5km que ligará o Conjunto Rio Uruapiara ao Residencial Rio Madeira no km 07, o governador também liberou, R$ 100 mil reais para a recuperação da Biblioteca Municipal, e garantiu mais recursos para a implantação do Banco do Povo, que já está em fase de instalação no município de Humaitá.

Os investimentos são referentes ao Programa de Construção de Escolas Estaduais e devem beneficiar pelo menos 2 mil alunos, segundo o governador. O dinheiro, liberado dará continuação de obras importantes para o município de Humaitá. O prefeito Herivaneo Seixas (PROS) agradeceu pessoalmente o governador Melo, e disse que, os recursos destinados ao seu município serão investidos em sua plenitude, para garantir a segurança dos moradores que, se deslocam diariamente do Residencial Rio Madeira ao município, para trabalharem e precisam retornar a suas casas com segurança e sem riscos de serem atropelados na BR 230 que já ceifou vidas nos últimos dias.

Herivaneo Seixas disse ainda que maior parte do recurso será utilizada para construção do Anel Viário, que, terá cerca de 13 km e já entrará em licitação a partir desta segunda-feira vindoura, Herivaneo disse também que a produção pesqueira ganhará reforço e o funcionamento do setor de produção de alevinos será reativado com força total, para agregar força produtiva e gerar renda no mercado interno do município. O prefeito Herivaneo este acompanhado do deputado estadual Sidney Leite (PROS) que tem sido parceiro do município ao longo dos anos e mais uma vez contribuiu com sua ajuda política facilitando e abrindo as portas do governo para o desenvolvimento do setor primário de Humaitá.

O prefeito Herivaneo Seixas finalizou dizendo a nossa redação que, mesmo com apenas 90 dias de gestão, nossa Humaitá dará um salto ainda maior em desenvolvimento nos próximos dois anos, e que sua gestão está sendo preparada para controlar o crescimento de forma ordenada, para garantir uma cidade melhor para todos!