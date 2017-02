Governador Melo anuncia cortes de R$ 400 milhões

Um pacote de redução de gastos, estimado em R$ 400 milhões, foi anunciado nesta sexta-feira pelo governador do Amazonas, José Melo. Cultura e saúde terão cortes de 300 e 35 milhões, respectivamente.

O pacote de redução de gastos ocorre em momento crítico para o Estado, que registra quedas históricas em sua arrecadação.

“Jamais imaginei passar por essa fase na minha vida”, disse o governador José Melo”.

“ Dói que os cortes atinjam a área Cultura. Ou eu escolho pagar o Festival de Parintins ou os medicamentos do 28 de Agosto e manter a estrutura das unidades de saúde do Estado”, disse Melo. Apesar dos cortes, mais leitos serão criados nos hospitais da cidade e o atendimento tende a melhorar, acredita o governador.

O SECRETÁRIO

De acordo com o secretário da Saúde, Pedro Elias, o que haverá no setor é um reordenamento na saúde para ajustar as contas do Estado. “O Estado vai cumprir com aquilo que é seu dever constitucional”, disse Elias, afirmando que a ideia é concentrar tudo em uma unidade para evitar problema de deslocamento . De acordo com o secretário, Manaus tem 10 Pronto- Atendimento (SPAs) e agora, com a medida adotada, ficará com cinco , os demais vão ser transformados, segundo ele, em Unidades Básicas de Saúde.

O secretário afirmou que 90% de atendimento dos SPAs são de atenção básica. Com a mudança, esses atendimentos devem ser feitos nas UBSs.”.