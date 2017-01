Governador José Melo inaugura Parque de Imagens que vai realizar mais de 18 mil atendimentos por mês

A saúde do Amazonas ganhou um grande reforço com a inauguração do Centro de Diagnóstico do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, realizada na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, pelo governador José Melo. Com a nova estrutura, repleta de equipamentos de ponta destinados a exames de imagens na Rede Pública Estadual, a meta é atender mais de 18 mil pessoas todos os meses na unidade. Com a nova oferta, o Estado pretende diminuir consideravelmente as filas de espera por esses serviços nas unidades.



A unidade de saúde, que recebeu investimentos de R$ 10 milhões em equipamentos, entra em operação já nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, atendendo, exclusivamente, pacientes com exames especializados e marcados através Sistema de Regulação (Sisreg) do Amazonas, com cerca de 900 atendimentos programados.

“O Amazonas já é referência em muitas áreas e hoje nós inauguramos aqui o parque de imagens mais moderno do Norte e do Nordeste, talvez um dos três ou quatro mais modernos de todo o País. Nosso aparelho de Raio X é, com certeza, o mais moderno. Esse centro vai realizar mais de 200 mil exames importantíssimos para o diagnóstico. Essas imagens vão permitir que médicos e cirurgiões tenham informações muito mais precisas e detalhadas dos pacientes, o que garante mais segurança e comodidade”, afirmou o governador.

Acompanhado pelo vice-governador Henrique Oliveira, Melo conferiu de perto o funcionamento dos equipamentos do Centro. Entre as especialidades estão exames de Ultrassonografia, Raio X, Endoscopia, Digestiva, Mamografia, Tomografia, e Ressonância Magnética. O investimento para manter a operação total chega a R$ 1,154 milhão e faz parte de um conjunto de ações do Governo do Amazonas para melhorar e ampliar os serviços de Saúde do Estado.



Resultado dos exames – Um dos diferenciais do novo Centro de Diagnóstico está na facilidade de acesso ao resultado dos exames. Por meio de um sistema integrado online, cada paciente receberá o resultado por e-mail, além de notificações no telefone celular. A entrega manual continuará sendo feita para pacientes sem acesso a esse tipo de tecnologia.

De acordo com o governador, a meta é ter todo o hospital em funcionamento até o fim do ano, aumentando, inclusive, a oferta de serviços como cirurgias eletivas gerais e ortopédicas. “Este hospital é o maior do Norte e Nordeste e, se Deus quiser, até o fim do ano, vai estar 100% implantado. Até 1º de março nós vamos entrar aqui com cirurgia de hérnia e de vesícula. Daqui a 90 dias, queremos iniciar cirurgias neurológicas, enfim ampliar a oferta e desafogar a nossa rede, garantindo qualidade no serviço para a população”, completou.



Em pleno funcionamento, a meta é que o hospital conte com 340 leitos, sendo 40 de UTIs, dez deles infantis, um parque de exames e 11 centros cirúrgicos. O Governo do Amazonas ainda deverá preparar a unidade para procedimentos de neurocirurgia e transplantes de rim e fígado.

Melhoria na infraestrutura – Durante a visita, José Melo aproveitou para reforçar as reformas e melhorias que fará em diversas outras unidades de saúde da rede pública estadual. “Ainda neste ano, nós vamos reformar o Adriano Jorge, repaginar também o 28 de Agosto e o João Lúcio, que são hospitais de grande porte e com demandas altas”, argumentou.



Segundo ele, até o fim do ano, o Amazonas irá figurar entre os melhores do País no quesito Saúde Pública. “Nossa meta é terminar 2017 com o Amazonas entre os três melhores estados do País em relação a saúde”, finalizou.