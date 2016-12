Governador José Melo anuncia obras na Vila Olímpica e reforço na segurança do complexo esportivo

Reforço na segurança, instalação de uma praça digital com rede Wi-Fi, reforma dos alojamentos e refeitório, além da construção de um centro de fisioterapia e um stand para os atletas do tiro com arco. Estas foram algumas das novidades anunciadas neste fim de semana pelo governador José Melo para a Vila Olímpica de Manaus. O governador, que visitou o complexo esportivo no sábado, 17 de dezembro, ao lado do secretário de Juventude Esporte e lazer, Fabrício Lima, ainda destacou que o parque aquático ,

que está em obras, vai ganhar a estrutura de uma das piscinas olímpicas utilizadas nas Olimpíadas Rio 2016.

As obras estão inseridas em um pacote de R$ 5,8 milhões para estruturar as praças esportivas na capital. “Nós vamos sentar esta semana, mas eu já quero anunciar algumas coisas que vamos fazer aqui. Primeiro uma obra no refeitório e alojamento para poder dar mais conforto e comodidade aos atletas que vêm de fora, do interior e aqueles que estão hospedados aqui na Vila Olímpica”, disse o governador.

Entre as ações está a instalação de um posto da Polícia Militar e câmeras de segurança. “Não é só um posto policial, vamos colocar câmeras de monitoramento nos pontos estratégicos e colocar a polícia aqui dentro para que as pessoas que aqui vêm possam ter a paz de saber que não serão assaltadas, molestadas e etc”.

Outra novidade anunciada pelo governador será uma praça digital com a utilização da rede Wi-Fi que já é utilizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) nas escolas. “Uma vez que a fibra ótica passa aqui em frente e nós temos uma área grande aqui, nós vamos fazer, em parceria com a Seduc, uma Cidade Digital aqui na Vila Olímpica que vai ser fundamental”.

Na passagem pela Vila Olímpica, o governador vistoriou as obras do Parque Aquático, que estão sendo feitas em parceria com o Governo Federal. No local será implantada a estrutura de uma das piscinas olímpicas que foram utilizadas nos Jogos Rio 2016 e que foram doadas para o Amazonas.

Mais legado olímpico – No pacote de obras para a Vila Olímpica constam ainda a construção de uma academia de peso olímpico, que também irá receber os equipamentos utilizados nos Jogos Rio 2016, reforma e ampliação da academia do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), reforma e adaptação da quadra de judô, um parque adaptado para pessoas com deficiência e a ampliação das instalações elétricas do complexo da Fundação Vila Olímpica Danilo Duarte de Mattos Areosa.

Apoio ao esporte – O governador ainda participou da festa de confraternização de fim de ano dos atletas de Ginástica Rítmica, no Centro de Ginástica Olímpica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, inaugurado por ele em junho deste ano. Na ocasião, ele falou sobre o apoio do Governo do Estado aos atletas locais para participação em competições nacionais e internacionais.

“Uma coisa que eu disse ao Fabrício Lima quando ele assumiu a pasta do Esporte foi que tirasse o Amazonas dessa vergonha dos atletas estarem nas esquinas das ruas, nos sinais pedindo colaboração para comprar uma passagem área para representar o nosso Estado lá fora. E aí estabelecemos uma linha de financiamento sem custo para o atleta. Todos os atletas viajaram com o apoio do Estado. E isso vai também acontecer daqui pra frente. Ano passado investimos mais de R$ 2 milhões e olha qual foi a gratificação disso: centenas de medalhas que vieram conquistadas por estes talentos que só queriam uma oportunidade para irem lá fora mostrar o quanto eles valem”.

Durante a visita ao complexo esportivo, o governador teve uma recepção calorosa dos atletas e técnicos da Vila Olímpica. A nadadora Stephany Rodrigues, 16 anos, que acaba de conquistar o quarto lugar no campeonato Brasileiro de Natação, se disse feliz e ansiosa para voltar a treinar na Vila Olímpica e ainda agradeceu ao apoio que tem recebido nas competições fora do Estado. “Os atletas estão bastante ansiosos, muitos que já tinham parado estão pensando em voltar. A gente já tinha uma piscina que não era tão boa por não ser olímpica e com isso (piscina olímpica) iremos melhorar ainda mais nossos resultados”.

Todos Pela Vida – José Melo falou ainda do projeto Todos Pela Vida, que pretende lançar no próximo ano e que vai reforçar o trabalho já feito na Vila Olímpica com a juventude, uma vez que vai utilizar a estrutura de ginásios das escolas para atividades de esporte, de lazer e culturais, nos fins de semana. “Eu estou muito feliz e queria aproveitar a oportunidade no final do ano para dizer da minha felicidade com o Fabrício e com todos aqueles que estão ao redor dele ajudando. Realmente, o esporte está no caminho certo e cada vez mais eu quero fazer o casamento da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esporte e Lazer, com a Secretaria de Cultura e com o social, que a Edilene (primeira-dama, Edilene Gomes de Oliveira) está lá e ela é a entusiasta disso tudo, para que esses órgãos todos juntos possam dar as oportunidades que nossa juventude precisa”.

FOTOS: VITOR SOUZA/SECOM