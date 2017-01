Governador José Melo anuncia a construção de um novo Centro de Oncologia na FCecon

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon), localizada no bairro Planalto, zona Centro-Oeste e Manaus, vai contar com uma nova estrutura para tratamento do câncer com a criação do Centro de Oncologia, conforme afirmou o governador José Melo na manhã desta quarta-feira, 4 de janeiro, durante reunião com a diretoria da unidade. O Centro vai contar com 30 novos leitos de quimioterapia, ampliando dessa forma para 47 leitos exclusivos para este tipo de tratamento da doença.



Além dos novos leitos, estão previstos para o Centro de Oncologia a criação de 10 consultórios para atendimentos clínicos e um centro cirúrgico no formato “Day Hospital” – Hospital-Dia, onde serão realizadas cirurgias de pequeno e médio porte, com o intuito de proporcionar mais celeridade às cirurgias de alta complexidades no centro cirúrgico da FCecon.

O novo prédio terá três andares e será construído em uma área de 1,7 mil m2 dentro do complexo da Fundação. A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) será responsável para elaborar o projeto de construção do novo prédio. No terreno onde a obra será construída, será feita a desapropriação de sete residências. As tratativas da desapropriação estão sob a responsabilidade da Seinfra e da Secretaria Estadual de Habitação (Suhab).



“Trazer a melhoria no atendimento e tratamento do câncer é uma prioridade em nosso trabalho. Quero ver o Cecon totalmente transformado e com a oferta de melhores serviços para a população, pois atualmente 30% da demanda da Fundação são oriundos de outros estados da região Norte e de países vizinhos”, afirmou o governador José Melo que, aproveitou a visita ao hospital, para dialogar com familiares e pacientes, junto da presidente de honra e primeira-dama do Estado Edilene Gomes de Oliveira.

Almoxarifado – Ao percorrer o prédio da Fcecon, o governador José Melo e a primeira-dama conheceram as salas anexas do almoxarifado que abrigam os estoques de materiais e insumos para a saúde. A proposta é criar um almoxarifado central no terreno, onde será construída a Central de Oncologia, para oferecer um melhor armazenamento dos materiais e realizar com mais eficiência o monitoramento de compra de materiais.

FCecon em plenas condições de atendimento

O Governador José Melo esteve também nos locais em que estão armazenados os materiais e os insumos para a saúde, constatando a plena capacidade da unidade hospitalar em atender aos pacientes. O diretor-presidente da Fcecon, o médico Marco Antonio Ricci, afirmou que a unidade está em boas condições para suprir as demandas dos pacientes no órgão.



“Temos um abastecimentos confortável para atender melhor a população. Nossa perspectiva é suprir toda a medicação indicada para o tratamento dos pacientes”, destacou o diretor que, também, ressaltou a entrega do segundo acelerador linear com a entrega da obra da “Casa Mata”.

“Estamos com 80% nas obras da Casa Mata, que será inaugurada em março deste ano, e que abrigará os dois aceleradores lineares. O primeiro já está em funcionamento, e o segundo vai chegar em março, que é fruto de convênio do Ministério da Saúde com o Governo do Amazonas”, disse o diretor, Marco Antonio Ricci.

Recursos do FPS foram fundamentais

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon) recebeu ano passado recursos do Fundo de Promoção Social (FPS) na ordem de mais de R$ 3 milhões para a compra de um dos aceleradores lineares, o que fez aumentar o atendimento de 50 para 150 pacientes por dia e para a compra de “kits” para a realização da Citologia em Meio Líquido, um método mais eficiente de se fazer exame preventivo contra o câncer de cólon uterino, hoje amplamente utilizado na rede privada no País e outros equipamentos que contribuem para a modernização e eficiência da gestão.

Com o recurso repassado pelo FPS, a Fcecon adquiriu também equipamentos para ampliar o setor de radioterapia, como a aquisição de uma fonte nova de cobalto, material e equipamentos para biópsia de mama e de colo uterino, além de ajudar na humanização dos serviços, com ações como a compra de poltronas para acompanhantes de pacientes que antes só podiam contar com cadeiras de plástico.

Além disso, a FCecon recebeu um novo Tomógrafo Computadorizado (TC), que possibilitará o aumento da oferta de exames de imagem na unidade hospitalar. O aparelho, de marca GE, modelo Brivo-Ct385, foi adquirido ao custo de R$ 735 mil, valor alocado pelo FPS, que prevê para, este ano, a aquisição de novos equipamentos, entre outras ações que proporcionem melhorias no trabalho da FCecon.