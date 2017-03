Governador do Amazonas, professor José Melo, apresenta conceito de Rodovia Sustentável da BR-319 ao presidente Michel Temer

Em reunião com o presidente Michel Temer, em Brasília, o governador do Amazonas, professor José Melo, apresentou, nesta quinta-feira, 9 de março, o projeto defendido pelo Governo do Amazonas para a BR-319 (Manaus-Porto Velho). Também participaram da reunião, no Palácio do Planalto, o senador Omar Aziz e os deputados federais Atila Lins, Silas Câmara, Pauderney Avelino e Conceição Sampaio.

Baseado no conceito de Rodovia Sustentável e Corredor de Desenvolvimento Econômico, o modelo defendido por Melo busca retirar o Estado do isolamento em relação ao resto do país, facilitar o escoamento da produção agrícola e criar uma alternativa logística mais barata para as empresas da Zona Franca de Manaus.

A proposta defende o “envelopamento” da via, com a construção de gradil nos 400 quilômetros do chamado “trecho do meio” da estrada, a construção de passagens aéreas e subterrâneas para os animais da região, o monitoramento eletrônico, a presença do Exército para a segurança e preservação, e a criação de projetos socioeconômicos para as mais de 600 famílias que vivem ao longo da BR-319

.

Segundo o governador, a proposta com base no conceito de estrada sustentável, foi construída com a participação de ambientalistas e de órgão federais. “Nosso estado tem a maior floresta do mundo, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, dos quais 97% preservados e até hoje não temos o direito de nos comunicarmos com o resto do País por essa via. Agora, conseguimos construir, com a ajuda dos ambientalistas, com o Ministério do Meio Ambiente e o Governo Federal , o conceito de estrada sustentável, onde o trecho do meio, que possui a maior biodiversidade que eu conheço, será totalmente preservado”, afirmou o governador.

José Melo defende que o asfaltamento da BR-319 vai reduzir drasticamente os custos logísticos da Zona Franca de Manaus e ainda facilitar o escoamento da produção rural do Amazonas, fortalecendo a Matriz Econômica Ambiental. “Do jeito que ela foi aprovada, a BR–319 não tem mais nenhum entrave. O que temos que fazer agora é cumprir dois dispositivos da lei, uma audiência pública com as pessoas que moram no entorno e também resolver a questão dos sete povos indígenas, que estão bem distantes da estrada. Feito isso, não haverá nenhum obstáculo”, completou.

Zona Franca – Com a preocupação da manutenção dos empregos, aumento nos investimentos e melhorias no processo de produtividade em mente, o governador José Melo também tratou com Michel Temer sobre incentivos a Zona Franca De Manaus, tema que já havia discutido nesta quarta-feira, 8 de março, em reuniões com a bancada parlamentar amazonense e os ministérios do Comércio e Industria e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Melo apresentou propostas para a desburocratização dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) que tornarão o Estado mais atraente aos investidores e afastará concorrentes econômicos como o Paraguai, que tem facilitado a instalação de empresas brasileiras em seu território. “Muitas empresas brasileiras já foram instaladas no Paraguai nos últimos anos. Com esse conceito de desburocratização, este país é um perigo muito grande para as indústrias do Distrito Industrial de Manaus, mas é também um perigo para as indústrias brasileiras, uma vez que se você for produzir fora do Brasil, o mesmo item feito aqui, não há entraves do PPB”, explicou.

A proposta do chefe do Estadual, já aceita pelo presidente, é a criação de um link direto entre a administração estadual e a federal para a liberação dos processos, que devem ser realizados em até 120 dias. “Para acabar com esses entraves, teremos dois ou três técnicos da Suframa e Estado que vão se comunicar diretamente com os técnicos dos ministérios para que os processos não demorem tanto. Essa medida será essencial para o novo momento da nossa indústria, que vai voltar a crescer e ainda terá o apoio da Matriz Econômica Ambiental”, completou.

Investimentos – Na oportunidade, também foi tratada a liberação do investimento de R$ 185 milhões de uma emenda impositiva que será destinada exclusivamente para o viário de Manaus com a construção do Anel Sul e Leste, que vai ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, evitando o tráfego de grandes veículos de carga nas vias principais da capital.

Anunciadas em dezembro, o governador reforçou a intenção da construção de quatro mil unidades habitacionais populares este ano, que já havia recebido sinalização positiva do Ministro das Cidades, Bruno Araújo, durante a entrega do Residencial Viver Melhor 3, em dezembro do ano passado, A construção de aeroportos no interior também foi defendida por José Melo.

Segurança – O combate ao tráfico de drogas na fronteira foi outro tema na pauta da reunião. O governador ressaltou que o Estado faz fronteira com os três maiores produtores de drogas – Peru, Colômbia e Bolívia –, responsáveis por cerca de 97% da cocaína consumida no mundo.

“Já havíamos recebido o aval do presidente e iniciamos as tratativas com esses países para acabar com esse mal antes que ele entre no Brasil. Eu mesmo já me reuni com o alto comando de segurança colombiano e com a estrutura de combate ao narcotráfico do Peru para que juntos nós possamos traçar estratégias de enfretamento ao tráfico e melhoremos nosso desempenho na proteção das nossas fronteiras”, completou o governador.

Nos últimos dois anos, foram apreendidas cerca de 21 toneladas de drogas no Estado, fruto de ações conjuntas das forças de segurança publica, número que supera os últimos 20 anos de apreensões.

Zoneamento Econômico – Outro assunto tratado foi o Zoneamento Ecológico-Econômico da Região do Purus, que vai dotar os governos federal, estadual e municipal de bases técnicas para as políticas públicas e promover o ordenamento territorial, fundamentais para o desenvolvimento da Matriz Econômica Sustentável.

FOTOS – JOEL ARTHUS / SECOM