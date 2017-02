Governador do Amazonas, professor José Melo, anuncia terceira edição jogo beneficente “Amigos do José Aldo”

A terceira edição do jogo beneficente “Amigos do José Aldo” já está confirmada. A Arena da Amazônia vai receber, no dia 4 de março, às 18h, a torcida de dois grandes nomes do MMA. No campo, o time de José Aldo enfrenta a do lutador Ronys Torres, de Manacapuru, dono de diversos títulos.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (20), na sede do Governo do Estado (Compensa, zona Centro Oeste de Manaus), pelo governador do Amazonas, professor José Melo, acompanhado do vice-governador Henrique Oliveira, da primeira-dama do Estado e madrinha do evento, Edilene Gomes de Oliveira, do secretário Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, dos lutadores José Aldo e Ronys Torres, de representantes de clubes de futebol do Amazonas e diversas autoridades.

“Este é um evento beneficente. Mais uma vez, agradecemos ao José Aldo que tem sido um ser humano espetacular, que é motivo de orgulho para a nossa população amazonense. Para essa partida, teremos dois campeões reconhecidos no mundo todo, que irão emprestar suas imagens para este grande evento de solidariedade, que tem como objetivo angariar alimentos para aqueles que necessitam e incentivar a reposição do banco de sangue do Hemoam”, enfatizou o Governador Melo, ressaltando que os alimentos arrecadados na partida social serão distribuídos às vítimas das cheias dos rios do interior do Estado.

O ingresso para o amistoso será trocado por 1Kg de alimento não perecível, nos Centro de Convivências das Famílias do Governo do Amazonas e no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro da Aparecida, a partir desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Para quem fizer ‘Doação Show de Bola’, no Hemoam, poderá apresentar o certificado de doador na administração da Arena da Amazônia (localizada na Loris Cordovil) – no período do dia 23 a 03 de março, das 9h às 17h, para receber o ingresso e mais um cupom para participar de um sorteio de uma camisa autografada por Aldo, Ronys e amigos.

“Em 2016, a ação ‘Doação Show de Bola’ aumentou em 100% o estoque de sangue do Hemoam, e arrecadamos 40 toneladas de alimentos. Eu não tenho dúvida, que junto com o Governo do Amazonas, o evento vai ser uma grande festa. Nossos atletas vão dar um grande show, não só de futebol, mas também de solidariedade”, disse o secretário da Sejel, Fabrício Lima.

Esta não será a primeira participação de Ronys no jogo beneficente “Amigos do José Aldo”. Nas duas edições anteriores ele defendeu o time de Aldo. “Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Desde a primeira edição, eu já imaginava ter um time neste jogo, mas não esperava que seria na terceira edição. Dessa vez vamos estar em lados opostos, mas juntos numa mesma causa, vamos fazer um verdadeiro gol de placa e quem ganha, realmente, é o povo amazonense”, comenta Ronys.

O lutador José Aldo revela que o Ronys sempre foi um grande parceiro e que contribuiu na sua trajetória. “Para o Aldo ser campeão, eu precisei de ajuda de várias pessoas, e o Ronys sempre me apoiou. Ele contribuiu para que eu me tornasse um campeão. Dessa vez, estamos juntos nesse jogo beneficente. Quero aproveitar a oportunidade e convidar toda população para participar do nosso evento, que com a ajuda de todos, vai ser um sucesso”, ressaltou.

Celebridades – O amistoso Amigos do José Aldo x Amigos de Ronys Torres, assim como nos outros anos, vai contar com a participação de nomes conhecidos do mundo do esporte e celebridades, como Bebeto, Emerson Sheik, Marcelinho Carioca, Jorginho, Anderson Águia, Fernando Pires, Leandro Ávila e outros.

Anúncios – O governador José Melo aproveitou a oportunidade para anunciar obras substanciais para a Vila Olímpica do Amazonas. “Além da nova piscina que ganhamos das Olimpíadas, estamos também tratando da caixa de saltos, reformando os alojamentos e o refeitório, construindo o Centro de Fisioterapia, a Academia para Deficientes, a Área de Arco e Flecha, além de já termos inaugurado a Vila Digital”, declarou.

Edições anteriores do jogo beneficiente:

2015 – Aldo x Delmo

Público – 22 mil pessoas

Arrecadação de alimentos- 30 toneladas

Placar: Delmo 2 x1 Aldo

2016 – Aldo x Pizzonia

Público – 33 mil pessoas

Arrecadação de alimentos – 40 toneladas

Placar: Aldo 4 x1 Pizzonia

Fotos: Joel Arthus/Secom