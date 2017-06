Governador David Almeida visita Anamã e Caapiranga afetados pela enchente

O governador David Almeida, visitou neste domingo, 4 de junho, os municípios de Anamã e Caapiranga, na região do rio Solimões, que estão em situação de emergência, por conta da cheia. David embarcou pela manhã, logo após correr os 10 quilômetros da Corrida Rústica Batalha Naval de Riachuelo, na companhia de alguns secretários, dentre os quais o de Saúde, Vander Alves e o de Educação, Arone Bentes, para acompanhar as ações da Defesa Civil e ver de perto a situação dos municípios.

“Precisamos ajudar essa população. O governo está preocupado com a situação das famílias e nós queremos dar o suporte necessário para que, juntamente com as prefeituras possamos minorar e diminuir o sofrimento da população”, disse o governador, que esteve primeiro em Anamã. O Município é um dos mais castigados pela cheia, com 1.063 famílias afetadas, segundo a Defesa Civil do Estado

Além das ações emergenciais, o governador foi ver in loco algumas situações específicas, principalmente nas áreas de saúde. Os medicamentos recém-adquiridos pelo Governo do Estado, já começaram a chegar nos municípios e, em torno de dez dias, chegam uma nova remessa.

“As secretarias municipais vão encaminhar à Secretaria Estadual de Saúde, a lista com os medicamentos necessários”, disse o secretário de Saúde, Vander Alves, que garantiu que também vai revisar a necessidade de novos médicos para Anamã.

Já em Caapiranga, com cerca de 300 famílias afetadas, uma das prioridade é colocar o mamógrafo para funcionar, o que deve ser feito com o envio, até sexta-feira, de um estabilizador para que o equipamento possa funcionar com 100% de segurança. O Hospital já recebeu medicamentos e está funcionando com quase 100% da sua capacidade, incluindo o centro cirúrgico. A diretoria da unidade ficou de encaminhar uma nova lista de medicamentos.

Escolas – O secretário Estadual de Educação, Arone Bentes fez reunião de trabalho com diretores de escolas para ouvir a as demandas. O calendário escolar no município é diferenciado por conta da enchente, o que, segundo o secretário, não chega a prejudicar o ano letivo.

Defesa Civil – No Amazonas, até o momento, segundo os dados da Defesa Civil do Estado, 32 cidades decretaram Situação de Emergência devido à cheia dos rios este ano, totalizando 57.826 mil famílias atingidas. Com avanço da enchente, o governo intensifica as ações de ajuda humanitária nas cidades afetadas.

Defesa Civil, Ministério da Saúde, Fundação de Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e as prefeituras estão atuando de forma integrada para o atendimento nos municípios.