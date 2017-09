Governador David Almeida vai a Itapiranga e Maués para acompanhar obras do sistema viário

O governador David Almeida cumpre compromisso governamental nesta segunda-feira, 18 de setembro, nos municípios de Itapiranga (a 339 quilômetros da capital) e Maués (a 356 quilômetros de Manaus) para acompanhar as obras de recuperação dos sistemas viários das duas cidades. A agenda faz parte da programação da semana no interior e na capital, que inclui ainda inaugurações e reinaugurações de escolas estaduais.

O primeiro município a ser visitado é Itapiranga onde o governador visita obras de recuperação e melhorias de ramais e faz levantamento das demandas existentes no sistema viário. Logo após, David Almeida e sua comitiva seguem para a cidade de Maués para visitar obras de recuperação das lagoas do Maresia e Prata, e pavimentação do sistema viário do município.

“Vamos trabalhar até o último momento e a última hora em nossa gestão. E nessa semana eu começo por Itapiranga e Maués e prossigo para outras localidades onde devo estar inaugurando escolas e acompanhando obras que foram retomadas em minha gestão. É dessa forma que vamos atuar de maneira acelerada e eficaz como iniciamos o nosso Governo”, destacou o governador.

Compromisso – O ritmo intenso nas obras do Estado tem sido a marca do governador. Na última semana, David Almeida iniciou a maratona de inaugurações de unidades escolares no Estado. Ao todo serão 23 inaugurações e reinaugurações, 11 na capital e 12 no interior.

Sexta-feira (15) David Almeida anunciou prazos para entrega de um trecho de aproximadamente 10 km da Rodovia Manoel Urbano, a AM-070, que liga Manaus a Manacapuru, e que será entregue em até dez dias, além de um trecho do prolongamento da Avenida das Torres, localizada na zona Norte de Manaus, também será entregue em até 15 dias.