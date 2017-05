GOVERNADOR DAVID ALMEIDA RECEBE HERIVANEO SEIXAS, E ANUNCIA PACOTE DE OBRAS PARA HUMAITA

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) foi recebido na manhã desta sexta-feira pelo governador DAVID ALMEIDA (PSD) no Palácio do Governo.

Na pauta deste encontro o governador despachou uma série de reivindicações do prefeito de Humaitá, DAVID ALMEIDA anunciou a reforma da escola Álvaro Maia, a conclusão do CETI que está paralisada há um ano, o governador anunciou ainda a entrega de duas ambulâncias novas,

e a continuidade e conclusão do Anel Viário que tem orçamento inicial de R$ 18 milhões de reais.

Herivaneo Seixas agradeceu ao governador dizendo que seu município está de portas abertas para uma visita oficial do executivo estadual, Herivaneo finalizou dizendo que Humaitá está feliz com o carinho e atenção do governador que direcionou a continuidade de OBRAS importantes a serem realizadas em Humaitá, concluiu.