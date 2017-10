DINHEIRO NA CONTA DOS PROFESSORES, NESTA SEGUNDA, ANUNCIA GOVERNADOR

O governador David Almeida anunciou que fará, nesta segunda-feira (02), o pagamento a professores e pedagogos da Rede Estadual de Ensino de mais uma parcela da partilha da correção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Será a terceira parcela de um total de R$ 236 milhões, resultantes da correção do Fundeb, repassados ao Governo do Amazonas pelo Governo Federal que, por lei, devem ser partilhados com os educadores.

O anuncio foi feito em entrevista a uma emissora de rádio de Nova Olinda do Norte, onde o governador prestigiou na noite deste sábado (30 de setembro) a volta, depois de dois anos, do Festival Folclórico do município com a disputa entre os bois Brilhante e Corre Campo. A festa tradicional não ocorria desde 2015, por conta da suspensão do apoio cultural do Governo do Estado e que foi retomado este ano por David Almeida. Neste domingo, o governador fiscalizou andamento de obras em Codajás.

Terceira parcela do Fundeb – Anunciado em agosto deste ano, o pagamento, na forma de abono, está sendo feito em quatro parcelas e alcança 30 mil professores e pedagogos, que têm direito a 60% do repasse federal. Duas parcelas, que juntas somaram R$ 118 milhões, já foram pagas em 16 de setembro.

“Amanhã já está na conta uma nova parcela do Fundeb. Na verdade, não faço mais do que a obrigação de devolver ao professor tudo aquilo que lhes é devido”, disse o governador, ao ressaltar que entrada de recursos na economia também impacta positivamente na economia do Estado.