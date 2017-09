Governador David Almeida participa de Desfile Cívico Escola em comemoração ao Dia do Amazonas

O governador David Almeida participou no final da tarde desta terça-feira, 5 de setembro, do tradicional Desfile Cívico Escolar, no Centro de Convenções do Amazonas (Sambódromo), no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, em comemoração à Elevação do Amazonas à Categoria de Província. O evento, organizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), teve início um pouco depois de 17h, com o governador recebendo as honras militares de membros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Na sequência, ocorreu a apresentação da Orquestra Sinfônica e do Coral do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), que executaram o Hino Nacional e, em seguida o do Amazonas. Logo após a execução dos hinos, o desfile em si, que teve como tema “Amazonas de Bravos”, teve continuidade com a apresentação de crianças e jovens deficientes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Abrigo Moacyr Alves.

Em torno de 10 mil pessoas desfilaram no Sambódromo, entre alunos, professores e servidores de escolas estaduais, como Manoel Marçal de Araújo, Joana Rodrigues Vieira, Diofanto Vieira Monteiro, para citar algumas, entre outras instituições de ensino que compõem as sete coordenadorias distritais de educação da Seduc e sete Colégios Militares da Polícia Militar.

Os pelotões desfilaram acompanhados das fanfarras das escolas estaduais Ernesto Pinho Filho e Dulcinéia Varela Moura. Alunos e gestores da Escola Estadual Evandro das Neves Carrera e também da Escola Estadual Eliana de Freitas Moraes fizeram o fechamento da noite, por parte das escolas. O desfile de vários veículos da marca Wolksvagen, modelo Fusca, chamou a atenção dos presentes. Os carros são do Clube do Fusca do Amazonas e fizeram uma homenagem ao governador David Almeida.

Para o governador, o povo do Amazonas tem muito que comemorar nesta data, o 5 de setembro, a Elevação do Estado à categoria de Província. “Esta é a data máxima do nosso Estado. É a data da proclamação da nossa independência, em que saímos da jurisdição da província do Grão Pará. Foi nossa carta de alforria. O povo do Amazonas lutou e luta muito por seu desenvolvimento, é um povo de bravos”, declarou David Almeida.

Ao chegar ao sambódromo, o governador foi aplaudido de forma espontânea pelo público. David Almeida teve de voltar no caminho para saldar os presentes. Na saída do local, algo semelhante se repetiu e o governador foi chamado por alunos das escolas, professores e público para fazer selfies.

“Fico emocionado e muito feliz com isso por eu ser um político jovem, eu sou um político muito novo, ainda. E acredito que tudo é o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que temos feito”, afirmou o governador.

O Desfile Cívico Escola realizado em comemoração à Elevação do Amazonas à Categoria de Província é parte da programação da Semana da Pátria e do Amazonas, que se encerra nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Nesta quarta-feira, dia 6, acontece o Desfile Naval, na Praia da Ponta Negra, Bairro de mesmo nome, na zona Oeste de Manaus, a partir de 10h. Os dois desfiles, desta quarta e do dia 7 de setembro são coordenados pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), por meio do Cerimonial do Governo do Estado e em parceria com a Seduc. O Desfile Militar será no feriado da Independência, às 8h15, no Centro de Convenções (Sambódromo).

De manhã – Ainda nesta terça-feira, dia 5, ocorreu, também como parte das comemorações do dia da Elevação do Amazonas à categoria de Província uma Homenagem Póstuma a Tenreiro Aranha, primeiro presidente da província, na Praça 5 de Setembro (Praça da Saudade), onde existe um monumento erguido em honra do vulto histórico. A solenidade contou com aproximadamente 50 alunos da Escola Estadual Eunice Serrano.

FOTOS: BRUNO ZANARDO/SECOM