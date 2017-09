Governador David Almeida inaugura quadra poliesportiva e anexo da Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga

O governador David Almeida inaugurou, nesta quarta-feira, 13 de setembro, a quadra poliesportiva e o anexo da Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga, localizada no Conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Essa é a segunda unidade escolar entregue esta semana.

“Destravamos muitas obras na Educação e temos muito tempo para trabalhar. Iremos continuar no mesmo ritmo para poder entregar à população obras que melhorem as condições de vida de todos. Graças a Deus, conseguimos fazer a ampliação e reforma dessa escola, tendo a certeza de que quem ganha é a comunidade do Viver Melhor”, declarou o governador.

A agenda de atividades do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), será intensa neste mês de setembro. Na programação, 23 inaugurações e reinaugurações, das quais serão 11 na capital e 12 no interior. O secretário estadual de Educação, Arone Bentes, ressaltou que esse trabalho reflete o compromisso da gestão célere e eficiente de David Almeida.

“É uma alegria muito grande poder fazer esses investimentos para a nossa população. E isso, com certeza, vai colaborar ainda mais para a formação desses alunos que projetam um futuro promissor para suas vidas”.

Estrutura – A Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco Braga atende mais de 1.300 alunos no ensino fundamental, em dois turnos. O anexo conta com 8 salas, sendo 6 salas de aula, uma de mídia e uma pedagógica. O local recebeu pinturas em sua estrutura, reformas nos banheiros e benfeitorias na parte elétrica e hidráulica. Os serviços na escola foram executados durante o feriado da Semana da Pátria, sem interferência na programação escolar.

O gestor da unidade, Marivaldo Pinheiro, afirma que o espaço renovado vai resultar em melhoria na aprendizagem dos alunos. “Acreditamos que vamos conseguir desenvolver melhor os alunos e incentivá-los a buscar melhores resultados. É gratificante porque vamos desenvolver com mais eficiência os projetos sociais e acadêmicos na nossa comunidade. Com a escola reformada, os alunos ficam mais motivados para estudar e se dedicar as suas carreiras acadêmicas”.

FOTOS: BRUNO ZANARDO/SECOM