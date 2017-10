Governador David Almeida fiscaliza obras do sistema viário e do Ceti em Codajás

O Governador David Almeida encerrou em Codajás visita que fez neste fim de semana pelo interior. Em passagem pelo município neste domingo, 1°, fiscalizou a execução dos serviços de terraplanagem e compactação de base da Estrada Dr. Ozias Monteiro e da construção do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti). No sábado o governador esteve em Nova Olinda.

De acordo com o governador David Almeida, fiscalizar de perto o andamento das obras é uma marca de sua gestão. É dessa forma que, segundo ele, os pagamentos são autorizados sempre mediante fiscalização do andamento do serviço. Uma garantia de que os recursos serão destinados para os serviços em andamento.

“Vim até aqui conferir as obras de andamento do Ceti que foram iniciadas no mês de Julho e já constatamos que suas fundações já estão concluídas e os serviços continuam acontecendo. Assim como a estrada que liga Codajás a Anori. Uma estrada com 60 quilômetros onde já temos asfaltado até o quilômetro 21 e acreditamos que já podemos entregar até o quilômetro 35“, destacou.

A estrada liga que liga o município de Codajás a Anori conta com dois trechos em obras. No quilômetro 33 se concentram os serviços de preparação de base que, assim que concluídos, darão lugar ao serviço de recapeamento asfáltico. Já no quilômetro 35 o maquinário executa o serviço de terraplanagem. Os investimentos do Governo nesta obra geram emprego e renda para o município com aproximadamente 230 postos de trabalho direto.

“Sem dúvida alguma, estamos ajudando o município e o Estado do Amazonas em seu desenvolvimento“, ressaltou.

FOTOS: Dhyeizo Lemos