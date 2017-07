Governador David Almeida entrega helicópteros e viaturas para reforçar as ações de Segurança no Estado

O governador David Almeida entrega nesta sexta-feira, 7 de julho, 50 novas viaturas e dois helicópteros para reforçar o patrulhamento ostensivo dos órgãos de segurança na capital e no interior do Estado.

A solenidade de entrega acontece no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), às 9h, bairro D. Pedro I, Zona Oeste, com a presença do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, e do Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel David Brandão, do Delegado-Geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, e do comandante do Corpo de Bombeiros, Fernando Paiva Júnior.

Ao todo, serão entregues 30 viaturas nos modelos pickups S10, e 20 Duster Oroch. Somadas às 41 viaturas quer foram entregues em maio, o Governo do Estado completa, até então, a renovação de 91 carros da frota da Polícia Militar, dando maior agilidade e eficiência nas ações de policiamento ostensivo na capital.

Os investimentos na área da segurança têm sido uma das prioridades na gestão do governador David Almeida. No último dia 29 de junho, foram devolvidas às ruas 60 motocicletas reformadas. “Semana passada, entregamos essas motocicletas e, há um mês foram outros veículos – automóveis e motos. Com esse reforço na frota, buscamos melhorar as condições das polícias para combater a criminalidade de frente e, assim, devolver à população a sensação de segurança que todos almejamos”, ressalta o governador David Almeida.

Os dois helicópteros, um modelo Schweizer e outro Esquilo, fazem parte do acervo da Secretaria de Segurança Pública, e estavam há um ano inoperantes, por falta de recursos financeiros para manutenção.

Cerca de R$ 200 mil foram liberados pelo Governo do Estado para que as aeronaves recebessem as manutenções preventivas e corretivas, tornando os helicópteros aptos para serem utilizados por todos os órgãos de Segurança do Estado.

“A renovação da frota de viatura significa muito nesse momento para as ações de policiamento ostensivo, como forma de coibir principalmente os crimes de roubos e furto, que tiram o sossego da população. E a chegada dos helicópteros irá reforçar as ações do interior ou em ocorrências aqui na capital que exijam ainda mais agilidade e rapidez dos órgãos”, disse o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes.

Fontes informa que, em breve, a SSP-AM deve implantar o Departamento de Operações Aéreas e Fluviais Integradas, que irá gerenciar todas as atividades envolvendo a necessidade de emprego de aeronaves no Estado na área de Segurança.

“Com as novas viaturas vamos intensificar a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas e o patrulhamento aéreo vai dar um grande suporte para as ações em terra dos órgãos de segurança mostrando também a força operacional das nossas polícias”, afirmou o comandante da PM, David Brandão.

Mahira Maia