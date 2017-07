Governador David Almeida destina R$ 85 milhões para infraestrutura em Tabatinga e Benjamin Constant

O governador David Almeida anunciou nesta terça-feira, 25 de julho, em visita ao interior, que vai destinar em torno de R$ 85,4 milhões para melhorias dos sistemas viários e obras na área de educação dos municípios de Benjamim Constant (distante a 1.118 quilômetros da capital) e Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus), na Calha do Alto Rio Negro. A ida aos municípios, nesta terça, faz parte de uma agenda de compromissos governamentais que, também, inclui as cidades de Juruá e Carauari. As obras nessas regiões devem trazer melhorias no escoamento da produção agrícola e desenvolvimento socioeconômico para a população.

“Esse é um compromisso meu desde quando iniciei minha gestão. Eu quero estar acompanhando as obras de perto, conversar com as famílias e projetar crescimento econômico e geração de renda para muitos cidadãos”, disse David Almeida que tem atuado junto ao Ministério da Fazenda, em Brasília, para a liberação do financiamento de R$ 300 milhões com o Banco do Brasil para infraestrutura no Estado.

Em Benjamim Constant serão investidos R$ 58,4 milhões para as obras de concretagem do sistema viário, recuperação da estrada Benjamim –Atalaia do Norte e para os serviços de contenção dos processos erosivos na Orla da cidade, que está em andamento. No setor de educação, estão inseridas a reforma de quatro escolas da rede estadual de ensino, a conclusão do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) e a construção do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Com um investimento de R$ 27 milhões, a cidade de Tabatinga vai contar com a recuperação dos Ramais do Incra I, Urumutu, Novo Progresso, Novo Paraíso, Terra Santa e Perimetral Norte II, além de obras de concretagem do sistema viário da região. Na educação, está em andamento a construção de um Ceti e de duas escolas-padrão dentro do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Desenvolvimento – Os investimentos em infraestrutura tem sido uma das prioridades na gestão de David Almeida. No último dia 19 de julho, o Governador anunciou o repasse de R$ 101 milhões para obras de infraestrutura para as cidades de Anori e Coari. Em Anori (a 195 quilômetros de Manaus) serão realizadas a recuperação da estrada Anori-Mato Grosso e Codajás-Anori, além de melhorias no sistema viário das principais ruas da sede da cidade. Os investimentos serão na ordem de R$ 48 milhões. Em Coari (a 363 quilômetros de Manaus) estão sendo destinados R$ 53 milhões para a recuperação do sistema viário do município.

Fotos: Valdo Leão (Secom)

