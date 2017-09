Governador David Almeida destaca bom desempenho do Estado na arrecadação do ICMS em agosto

A arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve um crescimento de 30,63% no mês de agosto, em comparação ao ano passado. É o segundo melhor desempenho do principal tributo do Estado desde novembro 2014, período de realização da Copa do Mundo. Os dados foram anunciados pelo governador David Almeida, nesta sexta-feira, durante a abertura da Semana da Pátria no Amazonas, no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Fazenda, a arrecadação de agosto foi cerca de R$ 170 milhões maior que a do ano passado, saindo de R$ 552,9 milhões para R$ 722,3 milhões. “Isso também fruto da organização do setor fiscal do Estado, que está mais eficiente, sem ter que aumentar imposto e sem terror fiscal”, disse o governador.

“É dessa forma que temos administrado o Amazonas, buscando otimizar nossas receitas, fazendo os investimentos. No mês de maio, quando assumimos estava menos de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. E já nos meses de junho a agosto obtivemos o crescimento. Isso é, sem dúvida alguma, fruto das ações que tomamos, e esse é o rumo que queremos dar para o Estado. Essa curva crescente vai continuar e esperamos ao final, da nossa curta administração, um Amazonas melhor do que recebemos”, destacou o governador.

David Almeida também ressaltou que os resultados positivos na arrecadação foram frutos de mudanças na administração estadual. “No ano passado houve um incremento de muitas receitas no Amazonas, como depósitos judiciais, repatriações e empréstimos. Em nossa gestão não tivemos nenhuma dessas receitas, o que houve foi a mudança na forma de arrecadar e de movimentar os recursos, de equilibrar a economia, de fomentar os pequenos negócios, de colocar recursos na economia com o pagamento do 13º, dos fornecedores, das obras que estão acontecendo”.

O secretário executivo da receita da Sefaz, Luiz Gonzaga, explica que as medidas adotadas pelo Executivo Estadual gerou um crescimento de 22,27% na arrecadação do Estado, no segundo quadrimestre deste ano em relação ao primeiro quadrimestre.

Fotos: Bruno Zanardo