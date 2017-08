Governador David Almeida decide não apoiar candidatos na disputa do segundo turno

O governador do Amazonas, David Almeida, e o presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Abdala Fraxe, anunciaram que não vão apoiar nenhum candidato na disputa pelo segundo turno das Eleições Suplementares para Governo do Estado. O pronunciamento foi feito na tarde desta terça-feira, 8, em coletiva de imprensa.

“Eu não vou caminhar com ninguém e estou desobrigando os meus apoiadores a me seguir. Quem quiser achar a melhor proposta, quem quiser escolher como os deputados assim fizeram, assim como o pessoal do interior. Os prefeitos me ligam para saber o que devem fazer. Faça o que é melhor para o seu município”, disse o governador.

De acordo com David Almeida, a decisão foi tomada pensando na boa gestão do Estado, que permanecerá focada nas ações para ajudar à população. “Eu fico até mais a vontade de não apoiar ninguém, porque eu vou cuidar das questões administrativas do Estado. O fardo vai ficar bem mais leve para trabalhar as questões administrativas. Deixa a população decidir quem será o novo governador e eu me quedo diante da vontade da população”, disse David.

A meta, segundo ele, é entregar ao próximo governador um Amazonas com equilíbrio fiscal e organizado.“Eu estou me preparando para entregar o Estado do Amazonas bem melhor do que eu encontrei. Eu faço três meses amanhã (quarta-feira) e eu deixei para fazer o balanço nos cem dias. E vocês vão ver o que nós fizemos nesses cem dias com a administração do Estado, com a repactuação de contratos e com a diminuição de custos”, ressaltou.

Durante coletiva, o governador aproveitou para pontuar ações realizadas nesses três meses de governo. “Eu fui ao ramal do Janauari e já tem onze quilômetros feitos, passem pela AM-070 (rodovia Manuel Urbano) que está quase pronta e será entregue em 20 dias. Hoje, já começaram a colocar asfalto na Avenida das Flores. Os cinco ramais do Rio Preto da Eva, os três ramais do Iranduba… Se vocês pudessem ver como está Carauari e Lábrea que já sentem os reflexos da nossa gestão”, destacou.

FOTOS: Bruno Zanardo